Fürther Bäcker umgeht mit Kassenbon-Krapfen die lästige Bonpflicht

Fürther Bäcker protestiert mit Kassenbon-Krapfen gegen Bonpflicht: Seit Anfang des Jahres müssen unter anderem Bäckereien für jeden Einkauf - und sei es nur eine Semmel - einen Kassenbon aushändigen. Der Ärger über das neue Gesetz ist groß, auch bei Bäcker Roland Streicher, der Besitzer der Bäckerei und Konditorei Streicher in Großhabersdorf im Landkreis Fürth ist.

Doch der Bäcker fand eine Möglichkeit, seinem Ärger kreativ Luft zu machen: Seit vergangener Woche (25. Januar 2020) gibt es in seiner Bäckerei einen ganz besonderen Krapfen: den Kassenbon-Krapfen. "Essbar, und kein Sondermüll", erklärt Bäcker und Konditor Roland Streicher gegenüber inFranken.de. Die Kassenzettel macht Streicher mit Hilfe eines Lebensmitteldruckers selbst. Er sieht genauso aus wie ein Kassenzettel, den man nach einem Einkauf in der Bäckerei Streicher bekommt, nur "locker, lecker, umweltfreundlich", wie die essbare Quittung verspricht.