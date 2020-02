Fürth vor 1 Stunde

Diebstahl

Fürth: Vier Einbrüche in zweineinhalb Stunden - Polizei sucht nach Eindringlingen

In Fürth sind Unbekannte innerhalb kurzer Zeit in vier Einfamilienhäuser eingebrochen. Im Stadtteil Hardhöhe brachen die Eindringlinge zwischen 17.00 und 19.00 Uhr in die Wohnräume ein.