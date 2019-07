Fürth: Unbekannter schleicht sich durch Terrassentür und klaut mehrere Tausend Euro

Am hellichten Tag hat ein bislang unbekannter Täter am Montag aus einer Wohnung in der Fürther Altstadt mehrere Tausend Euro gestohlen. Der Täter nutzte dabei möglicherweise die Fahrlässigkeit der Bewohner aus. Wie die Polizei mitteilt, war die Terrassentür der Wohnung nur angelehnt - ein Einbruch war also gar nicht notwendig.

Laut Polizeibericht betrat der Täter am Montag zwischen 9.20 Uhr und 10 Uhr die Wohnung in der Theaterstraße durch die Terrassentür. In der Wohnung durchsuchte er die Räume und verschwand mit einer Geldkassette. Es sollen wohl mehrere Tausend Euro Bargeld in der Kassette gewesen sein. Der Bewohner war in diesem Zeitraum nicht anwesend. Daher liegt auch keine Beschreibung des Täters vor. Vor wenigen Tagen wurden in Nürnberg zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in einen Kiosk auf frischer Tat festgenommen.

Polizei warnt vor Fahrlässigkeit - Halten Sie Fenster und Türen bei Abwesenheit geschlossen

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, auch bei nur kurzen Abwesenheiten Fenster oder Türen nicht offenstehen zu lassen. Einbrecher oder Diebe haben so leichtes Spiel, wenn sie die Gelegenheit nutzen, um an Wertsachen oder Geld zu kommen. Gerade in der heißen Jahreszeit, in der Balkon- oder Terrassentüren gerne zum Lüften geöffnet werden, ist es wichtig, beim Verlassen der Räume alle Fenster und Türen zu schließen, wie die Polizei berichtet.

Zeugen, die zum geschilderten Fall verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen beobachtet haben, die möglicherweise mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 /759050 in Verbindung zu setzen.