Bei einer Hochzeitsfeier in einer Diskothek in Fürth ist es aus zunächst ungeklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung mehrerer Gäste gekommen, die dann immer mehr zu eskalieren drohte.

Streit in Disco in Fürth: Vielzahl von Polizeistreifen im Einsatz

Zunächst fuhren drei Streifen der Polizei gegen 03.45 Uhr zu der Diskothek, um den Sachverhalt zu klären. Da sich jedoch immer mehr Gäste in und vor der Diskothek sehr aggressiv verhielten, wurden zahlreiche weitere Polizeikräfte auch aus benachbarten Inspektionen hinzugerufen.

Durch die vielen Einsatzkräfte konnten die Gäste schließlich beruhigt werden und die Ansammlungen lösten sich auf.

Mann tanzt verheiratete Frauen an und wirft Glas auf Tanzfläche - Frau verletzt

Drei Tatverdächtige wurden mit zur Polizeiinspektion in Fürth genommen, wo sich schließlich herausstellte, dass wohl einer der Gäste auf der Tanzfläche mehrere Frauen angetanzt hätte, was deren Ehemänner missfiel. Der Antänzer wäre dann zur Bar zurückgegangen und hätte ein Glas auf die Tanzfläche geworfen, wobei eine Frau gestürzt und eine andere sich an den Scherben verletzt hätte.