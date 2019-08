Schüsse auf Haus in Franken

58-jährige Frau festgenommen

Frau in Franken festgenommen: Am vergangenen Samstag (10. August 2019) wurden Schüsse auf ein Haus und einen Carport im mittelfränkischen Fürth abgefeuert. Informationen der örtlichen Polizei zufolge wurden damals Einschusslöcher in der Hauswand als auch dem Carport des Anwesens im Stadtteil Dambach entdeckt. Verletzt wurde niemand.

Schüsse in Fürth: Hinweise durch Schussrichtungsbestimmung

Ermittlungen führten das bayerische Landeskriminalamt und die Kriminalpolizei Fürth zu einem nahe gelegenen Haus. Eine 58-jährige Frau steht dringend unter Verdacht für die Schüsse verantwortlich zu sein. Bei einer Durchsuchung ihres Hauses wurde unter anderem eine Schusswaffe entdeckt. Sie wurde vorläufig festgenommen. Gegen die 58-Jährige wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt.

