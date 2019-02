Angriff auf Rettungskräfte - betrunkener Mann schlägt Notarzt: Am Donnerstagnachmittag, 31.01.2019, griff ein Betrunkener in Fürth Rettungskräfte an. Das berichtet die Polizei. Sie wollten ihm eigentlich helfen.

Mann in Atemnot: Busfahrer ruft Rettungsdienst

Der 48-Jährige war gegen 15.30 Uhr in einem Linienbus in der Jakob-Henle-Straße. Als der Mann Probleme mit dem Atmen bekam, rief der Busfahrer den Rettungsdienst. Der 48-Jährige wollte sich aber nicht helfen lassen.

Der Mann schlug in Richtung der Einsatzkräfte. Im Rettungswagen traf er dann einen Notarzt und schlug ihm gegen den Oberkörper. Glücklicherweise wurde der Notarzt nur leicht verletzt.

Letztendlich musste der 48-Jährige fixiert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Der Mann wurde medizinisch versorgt und zu seiner eigenen Sicherheit in Gewahrsam genommen. Wegen des Angriffs muss er sich verantworten.