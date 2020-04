Polizeieinsatz in Fürth: Die Polizei rückte am Mittwochabend (22. April 2020) zu einer Wohnung in Fürth aus. Ein 32-jähriger Mann hatte Flaschen aus seiner Wohnung im fünften Stockwerk geworfen, berichtet die Polizei.

Gegen 22.15 Uhr war eine Mutter mit ihrer zehnjährigen Tochter in der Fürther Südstadt unterwegs, als plötzlich neben ihnen eine Glasflasche auf der Straße einschlug. Die Frau rief die Polizei.

Polizei sperrt Bereich ab - und nimmt Flaschenwerfer fest

Mehrere Streifen kamen und sperrten den Gefahrenbereich weiträumig ab. Die Beamten machten die Wohnung des Flaschenwerfers aus, verschafften sich Zutritt und nahmen ihn fest. Der Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand, erklärt die Polizei. Der 32-Jährige wurde an eine Fachklinik übergeben.

Glücklicherweise wurde durch das Verhalten des Mannes niemand verletzt. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ein.

Vor kurzem gab es einen kuriosen Einsatz: Ein nackter Mann stand auf einem Balkon in Fürth und warf Tausende Euro auf die Straße.