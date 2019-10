Unfall oder versuchte Tötung? Gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei laut Einsatzbericht zu einer schwer verletzten Person in eine Wohnung in der Karlstraße in Fürth gerufen.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 43-Jährigen, der eine Stichwunde am Oberkörper aufwies. Weiterhin befand sich eine 47-jährige Frau ebenfalls in der Wohnung. Der Rettungsdienst übernahm sofort die medizinische Versorgung des Verletzten. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.