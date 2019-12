Großfahndung nach verhinderten Automatensprengern in Franken: In der Nacht auf Samstag (7.12.2019) versuchten zwei Männer, einen Geldautomaten in einer Fürther Bank in der Gustav-Schickedanz-Straße zu sprengen. Die Polizei sucht noch nach den Tätern.

Roller mit laufendem Motor steht vor Bank in Fürth

Gegen 4 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie sich im Vorraum der Bank, in dem sich der Geldautomat befindet, zwei schwarz gekleidete Personen mit schwarzen Sturmhauben aufhielten. Vor der Bank stand ein Roller mit laufendem Motor.