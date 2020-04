Fürth vor 10 Stunden

Große Rauchwolke

"Kleinere Explosionen": Fränkische Feuerwehr kämpft gegen Brand in Autowerkstatt

Die Fürther Feuerwehr wurde am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in die Südstadt gerufen. Bereits auf dem Weg zum Einsatz sahen die Feuerwehrleute eine große Rauchwolke am Himmel. Beim Einsatz gab es „kleinere Explosionen“, berichtet die Polizei.