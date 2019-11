Polizeibekannter 17-Jähriger bewirft Züge in Fürth mit Steinen: Am Mittwochnachmittag (28.11.2019) fasste die Polizei einen Jugendlichen. Der 17-Jährige soll am Bahn-Haltepunkt Fürth-Unterfarrnbach Steine auf vorbeifahrende Züge und auf eine Schallschutzwand geworfen haben, teilt die Polizei mit.

Steinewerfer aus Fürth bereits der Polizei bekannt

Mehrere Streifen fuhren zum Einsatzort und stellten mehrere Jugendlichen, die sich in der Nähe befanden. Erste Befragungen ergaben, dass es sich bei dem Steinewerfer um einen polizeibekannten 17-jährigen Fürther handeln soll. Die Bundespolizei nahm die Personalien des Jugendlichen auf, mittlerweile ist er aber wieder auf freiem Fuß.

Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Züge beschädigt, wie viele genau, war zunächst nicht bekannt. Somit sei auch noch keine Höhe des Sachschadens kalkulierbar. Teile des Geschehens sind von einer Sicherheitskamera eines benachbarten Schnellrestaurants aufgenommen worden. Die Polizei erhofft sich dadurch weitere Erkenntnisse.

In Nürnberg wurde erst am Samstagnachmittag ein ICE mit Steinen beschossen. Ein Fahrgast schilderte der Polizei, was er erlebt hatte.