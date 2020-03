„Fürther helfen“ ist ein Zusammenschluss aus der Facebook-Gruppe „Fürther helfen Fürthern“ und der Evangelischen Allianz Fürth. Gemeinsam wollen sie als Initiative für die Stadt und ihre Menschen arbeiten. Ganz vorne steht dabei Solidarität und der Zusammenhalt der Fürther. Dass das in der Stadt funktioniert, zeigte sich bereits nach zwei Tagen: Da hatten sich bereits über 200 Helfer gemeldet, schildert eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gegenüber inFranken.de.

Die Idee hinter "Fürther helfen"

"Fürther helfen" richtet sich insbesondere an gefährdete Personen, die in Zeiten der Corona-Krise auf Hilfe angewiesen sind. Ziel ist es, gefährdete Menschen aus Fürth so gut wie möglich vor dem Corona-Virus zu schützen. Dafür bietet die Initiative folgende Dienste an:

Lebensmitteleinkäufe erledigen

Abholungen bei der Apotheke

Mit dem Hund Gassi gehen

Gespräche am Telefon

So bekommen Sie Hilfe

Hilfesuchende können sich entweder per Online-Kontaktformular bei der Initiative melden, oder, falls kein Internet vorhanden, per Telefon unter der Nummer 0911 95 32 51 18 - immer montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Hier müssen Sie angeben, wo Sie wohnen, welche Art von Hilfe und wann Hilfe benötigt wird. Im nächsten Schritt werden Sie an einen passenden Helfer vermittelt.

Dabei gelten für die Helfenden strenge Hygienevorschriften. Der Kontakt mit der gefährdeten Person wird nach Möglichkeit vermieden, etwa indem Einkäufe vor der Haustüre abgestellt werden.

So können Sie helfen

Falls Sie helfen möchten, können Sie sich online direkt bei der Initiative melden und angeben, wann und wie sie helfen können.

Können Sie nicht direkt helfen, freut sich die Initiative auch über Spendengelder:

Konto: Stadt Fürth

IBAN: DE93 7625 0000 0000 0000 18

Verwendungszweck: Fuerther helfen

Aus einem Industriemontage-Unternehmen aus Nürnberg wurde indes kurzerhand ein mobiler Einkaufsservice. Die Firma Framotec hilft damit Dutzenden Senioren und Alleinerziehenden durch die Corona-Krise.