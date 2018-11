Fürth: Im Advent jeden Samstag kostenlos mit Bus und Bahn fahren

An den vier Samstagen im Advent können die Menschen in Fürth kostenlos Bus und Bahn fahren. Ziel der Aktion sei es, den Weihnachtstrubel für die Bürger möglichst entspannt zu gestalten, teilte die Stadt Fürth mit. Bürger könnten so kostenlos, entspannt und obendrein umweltfreundlich zum Einkaufen, Bummeln oder zum Weihnachtsmarktbesuch fahren.

Das Angebot des Gratis-ÖPNV der "infra verkehr" gilt im gesamten Stadtgebiet Fürth auf allen Linien (Bus, U- und S-Bahn, Regionalbahn) in der Tarifstufe B und das jeweils von Betriebsbeginn bis gegen 5 Uhr mit den letzten Fahrten der Nightliner.

Für Fahrten, die über das Stadtgebiet hinausgehen, müsse der reguläre Tarif gezahlt werden, heißt es in der Mitteilung. Die genauen Daten der betroffenen Samstage im Advent:

01.12.2018

08.12.2018

15.12.2018

22.12.2018

Dem Fürther Beispiel will man in den großen Nachbarstädten Nürnberg und Erlangen nicht folgen. Zumindest in Nürnberg ist das kein Wunder, denn der Christkindlesmarkt als Besuchermagnet - vor allem auch für Touristen - macht die Samstage im Advent zu den lukrativsten Tagen im gesamten Kalenderjahr. Auch in Erlangen gibt es an Adventssamstagen keinen Gratis-ÖPNV. Aktionen für den gesamten Verkehrsverbund VGN hält man in Erlangen für sinnvoller.

Noch einen Schritt weiter als Fürth geht man im unterfränkischen Aschaffenburg. Hier kann ab 1. Dezember an sämtlichen Samstagen kostenlos Bus und Bahn gefahren werden - nicht nur im Advent, sondern das ganze Jahr über. Das hatte der Stadtrat kürzlich beschlossen. Fahrgäste müssen sich dafür lediglich ein Null-Euro-Ticket besorgen. Lesen Sie hier mehr zum Gratis-ÖPNV an Samstagen in Aschaffenburg.