Fürth hat ein Müll-Problem: Oberbürgermeister mit wichtigem Appell

Fürth hat ein Problem mit Müll: In der Corona-Krise wird das Ausmaß der Müllverseuchung besonders deutlich. Die Pandemie intensiviert die "to-go-Kultur" - und der damit verbundene Müll steigt nochmal an. Außerdem sind viele Treffpunkte wie Kneipen noch geschlossen - die Menschen treffen sich im Freien.

Das führt zu Umweltverschmutzung und einer vermüllten Stadt. Der Fürther Oberbürgermeister will das nicht einfach so hinnehmen. Deshalb appelliert er vor dem Wochenende: "Bitte halten Sie ihre Stadt sauber!" Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Fürth hervor.

Wenn Menschen unterwegs sind, fällt zwangsläufig Müll an. Eben deshalb sind sowohl in der Innenstadt und im Südstadtpark als auch in den städtischen Grünanlagen zahlreiche Abfalleimer aufgestellt. Diese werden aktuell kaum oder gar nicht genutzt. Rücksichtslos werden Flaschen und Verpackungen weggeworfen. Der Müll sammelt sich in den Grünanlagen. Zigarettenkippen, Kaugummis und Papiertüten sieht man sowieso überall.

Oberbürgermeister Jung zeigt Verständnis

Der Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung kann durchaus nachvollziehen, dass es die Leute gerade in Zeiten der Corona-Pandemie an die frische Luft zieht. Dass der Müll von den Menschen jedoch einfach fallengelassen oder neben bereits vollen Müllbehältern liegen gelassen wird, dafür hat er kein Verständnis.

Nun wendet er sich direkt an die Einwohner Fürths: „Bitte halten Sie ihre Stadt sauber. Entsorgen Sie ihren

Müll in den dafür vorgesehenen Behältern. Sorgen Sie durch Müllvermeidung für ein sauberes Straßenbild in ihrer Stadt. Die Parks und Grünanlagen sind Oasen der Erholung und Entspannung, sie pfleglich zu behandeln, heißt auch, Müll nicht wild herumliegen zu lassen.“

Stadtreinigung schwer beschäftigt

Die Stadtreinigung arbeitet bereits auf Hochtouren. Allein die Innenstadt wird jeden Tag dreimal gereinigt. Trotzdem kommen die Arbeiter der Stadtreinigung kaum hinterher. Sollte ein Abfalleimer doch einmal schon voll sein, wirft man seinen Müll eben in den nächsten - oder nimmt ihn zur Not wieder mit nach Hause, um ihn dort zu entsorgen.

Besser noch wäre es, Mehrwegbehältnisse zu nutzen. "Damit vermeiden Sie Müll und leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.", betont das Stadtoberhaupt. Fürth soll eine lebenswerte, grüne Stadt bleiben. An diesem Ziel sollen sich alle beteiligen und mitarbeiten.

