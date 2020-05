Gartencenter-Mitarbeiter leiden besonders unter Maskenpflicht: Sven Schmidt, Mitarbeiter eines Fürther Gartencenters, ist verzweifelt: Die neu eingeführte Maskenpflicht im Einzelhandel mache ihm und seinen Kollegen das Arbeiten fast unerträglich. "Es ist wirklich ganz schlimm", sagt Schmidt inFranken.de. "So kann es nicht weitergehen. Die Situation ist nicht auszuhalten."

Seit etwas mehr als einer Woche tragen in Bayern alle Verkäufer im Einzelhandel eine Maske - und das bis zu zehn Stunden am Tag. "Kunden haben die Maske nur 30 Minuten auf, das ist kein Vergleich", sagt Schmidt. Er und seine Kollegen müssten die Masken trotz körperlicher Arbeit stundenlang tragen: "Wir beraten ja nicht nur, sondern müssen auch Waren verräumen", so Schmidt. Steine, Erde oder auch Möbel müssten die Mitarbeiter des Gartencenters schleppen - das alles mit Maske. Durch das viele Schwitzen und Atmen sei seine Maske nach einer Stunde immer klitschnass, berichtet Schmidt weiter. "Uns wird so der Atem genommen".