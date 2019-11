Einsatz in Fürth: Feuerwehr rettet Biber aus Kläranlage. Die Feuerwehr in Fürth hat einen Biber aus misslicher Lage befreit. Die Rettungskräfte mussten dafür am Montag (4. November 2019) in das Nachklärbecken einer ehemaligen Kläranlage steigen. Dies meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Demnach bugsierten die Helfer den Nager mithilfe einer Schaufel in eine Kleintierbox und brachten ihn in Sicherheit. Weitestgehend sei der Biber sogar selbst in die Box geschwommen, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Nachdem die Biber-Beauftragte der Stadt Fürth grünes Licht gegeben hatte, sei das erschöpfte, aber am ansonsten unverletzte Tier wieder in die Freiheit entlassen worden, heißt es.