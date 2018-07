Fürth: Falscher Polizeibeamter ergaunert mehrere Tausend Euro von Seniorin

Ein Betrüger hat am Donnerstagnachmittag (20. Juli) in Fürth einen hohen Bargeldbetrag von einer Seniorin ergaunert. Der Täter gab gegenüber der 80 Jahre alten Frau vor, Polizeibeamter zu sein.



Der falsche Polizeibeamte trat gegen 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Liershof auf. Dort klingelte er an der Wohnungstür der 80-jährigen Frau und wies sich mit einem falschen Dienstausweis aus. Anschließend forderte er die Seniorin auf, ihm wegen eines angeblichen Einbruchs ihr Bargeld sowie ihren Schmuck vorzuzeigen. Als sie dem Täter eine Kassette mit mehreren tausend Euro Bargeld vorlegte, nahm er diese an sich und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.



Täterbeschreibung:



Der Mann war etwa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hatte eine normale Figur, kurze dunkle Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Er sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer braunen Hose und einer olivgrünen Jacke.



Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Trickdiebstähle bei der Nürnberger Kriminalpolizei geführt. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatorts aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.





Die Polizei warnt vor weiteren ähnlichen Betrugsfällen und gibt folgende Verhaltenstipps:



- Lassen Sie sich von einem zivilen Polizeibeamten stets den

Dienstausweis vorzeigen!



- Sollten Sie daran zweifeln, dass es sich um einen echten

Polizeibeamten handelt, rufen Sie bei der genannten Dienststelle

zurück. Suchen Sie die Rufnummer hierfür jedoch stets selbst

heraus.



- Lassen Sie im Zweifelsfall keine fremden Personen in Ihre

Wohnung und rufen sofort den Polizeinotruf 110 an.



- Händigen Sie grundsätzlich weder Geld noch andere

Wertgegenstände an ihrer Wohnungstür aus.



- Ziehen Sie gegebenenfalls eine Person Ihres Vertrauens hinzu.



- Erstatten Sie umgehend Anzeige, wenn Sie Opfer solcher Täter

geworden sind. Durch eine schnelle Meldung des Vorfalls

unterstützen Sie die Arbeit der Polizei.