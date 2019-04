Fürth vor 4 Stunden

Neueröffnung

Fürth: Eine weitere fränkische Decathlon-Filiale eröffnet am 18. April 2019 im Fürther Süden

Der dritte Decathlon in Franken eröffnet am 18. April 2019 in Fürth. Der Ansturm an Sportbegeisterten ist bereits nach den ersten Stunden der Eröffnung groß.