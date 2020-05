DNA-Spuren führen nach mehreren Jahren zum Täter: Nach fünf Jahren konnte in Fürth die Straftat eines heute 23-jährigen Exhibitionisten aufgeklärt werden, das berichtet die Polizei.

Demnach warf der damals 18-Jährige am 1. Mai 2015 einen Motorroller um und lief dann zu einer Bushaltestelle in der Herderstraße. Dort entblößte er sich vor einer 17-Jährigen, machte anzügliche Anspielungen und spuckte dem Mädchen auf die Hose. Trotz eingeleiteter Ermittlungen konnte der Mann flüchten. Die DNA-Spuren an der Hose konnten jedoch sichergestellt werden.

23-jähriger Täter wird in England geschnappt

Am Dienstag (19.05.2020) teilte Interpol Manchester der Fürther Kriminalpolizei mit, dass der 23-Jährige wegen eines Diebstahls verhaftet und ihm eine DNA-Probe entnommen wurde. Beim Abgleich mit der Datenbank wurde festgestellt, dass es sich um den damals 18-jährigen Exhibitionisten handelte.

Die Straftat ist jedoch mittlerweile verjährt und kann somit nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden.