Kriminalpolizei ermittelt nach Bränden im Fürther Norden - Zeugen gesucht: In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontag ist es im Fürther Stadtteil Poppenreuth zu zwei Bränden gekommen. Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlichen Brandlegungen aus und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Laut Polizei teilten am frühen Montagmorgen (01.06.2020) Uhr Augenzeugen der Polizei den Brand eines Motorrollers in der Hans-Vogel-Straße in Fürth mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein vor einem Anwesen abgestellter Roller komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Hausfassade war allerdings durch die Flammen bereits leicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Feuer in Fürth: Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Nur rund eineinhalb Stunden später kam es in der angrenzenden Georg-Zorn-Straße zu einem weiteren Brandfall. Hier teilten Zeugen mit, dass eine Plane eines Bauzauns in Flammen stand. Auch dieses Feuer konnte rasch gelöscht werden. Nach Schätzungen beträgt der Sachschaden einige Tausend Euro.

In beiden Fällen gehen die Ermittler der Kriminalpolizei Fürth davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 entgegen.

Im unterfränkischen Burglauer (Landkreis Rhön-Grabfeld) brannten vor Kurzem mehrere Strohballen. Die Kriminalpolizei ermittelte auch in diesem Fall wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Inzwischen räumte der Tatverdächtige ein, vier Feuer absichtlich gelegt zu haben.