Fürth: Feuer bricht in der Innenstadt aus - Sperrung in der Fußgängerzone

Wie die Polizei am Dienstag in einer Erstmeldung mitteilt, stand seit etwa 11 Uhr ein Haus in der Innenstadt in Flammen. Der Brand ist wohl im Hinterhaus eines Gebäudes in der Schwabacher Straße 6 ausgebrochen. Wie die Stadt Fürth inzwischen auf Twitter mitgeteilt hat, beschränkte sich das Feuer auf einen Zimmerbrand.

Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, hatte die Feuerwehr die Flammen innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle. Die Brandermittler der Kriminalpolizei sind bereits vor Ort, um die Ursache des Feuers zu untersuchen.

Über der Innenstadt von Fürth war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Es kam während der Löscharbeiten zu Behinderungen in der Fußgängerzone, die im Bereich Kohlenmarkt gesperrt war.