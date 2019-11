Fürth bei Nürnberg: Plakate im falschen Fürth aufgehängt

Zwei große Plakate - gut sichtbar am Ortseingang - werben für einen Auftritt eines Moskauer Balletts in der Stadthalle in Fürth. In der kleinen Gemeinde im hessischen Odenwald sorgt das für eine Menge Lacher. Denn eine Stadthalle gibt es dort gar nicht. Gemeint ist die Großstadt Fürth bei Nürnberg, etwa 250 Kilometer entfernt. Ein Plakatierer hat die beiden Orte verwechselt

Fürth in Hessen statt Fürth in Bayern: Stadthalle befindet sich in Bayern

"Das ist ein ganz menschlicher Fehler", sagt Heike Weyrauch von der Eventagentur Art-Trends am Montag, die das Aufhängen der Plakate in Auftrag gegeben hat. "Das wird jetzt korrigiert." Die Agentur betreut eigenen Angaben nach etwa 200 Veranstaltungen im Winter. Einen solchen Fehler habe es bisher noch nie gegeben, sagt Weyrauch.