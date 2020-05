Fürth vor 1 Stunde

Polizeiermittlung

Baustellen-Einbrecher bleiben in Aufzug stecken: Ihre Ausrede ist originell

In Fürth saßen zwei Männer in einem Lastenaufzug fest. Zuvor waren sie vermutlich in die Baustelle eingebrochen. Dank einer Ausrede kamen die beiden zunächst davon - nach einer Wohnungsdurchsuchung war die Sachlage aber letztlich eindeutig.