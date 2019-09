Fürth: Ausgebüxter Schafbock hält Polizei auf Trab - wer ist der Besitzer?

Steinbock in Franken auf der Flucht: Am Donnerstag (12. September 2019) wurde der Zirndorfer Polizei gegen 13 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass ein herrenloser Steinbock im Bereich Steinbach bei Cadolzburg herumirrt. Seit Mittag schlugen alle Versuche fehl, das Tier einzufangen.

Besitzer von Steinbock gesucht

Der Besitzer des Tieres wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zirndorf unter Telefon 0911/96927-0 in Verbindung zu setzen.

