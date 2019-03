Fürth vor 1 Stunde

Messerattacke

Fürth: 23-Jähriger mit Messer angegriffen - er wollte nur schlichten

Mit einem Messer wurde ein 23-Jähriger in Fürth in der Nacht auf Sonntag am Hals verletzt. Zuvor hatte er versucht, einen Streit zwischen zwei Männern zu schlichten.