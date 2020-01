Der neueste Franken-"Tatort" trägt den Titel "Die Nacht gehört dir". Die Kriminalhauptkommissare Ringelhahn (Dagmar Menzel) und Voss (Fabian Hinrichs) ermitteln in der sechsten Ausgabe des Krimis im mittelfränkischen Fürth.

Franken-Tatort 2020: Was passiert?

Babs Sprenger (Anna Tenta) ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau: Sie wird tot aufgefunden. Unter verschiedenen Pseudonymen und Decknamen war Sprenger bis vor Monaten auf mehreren Dating-Plattformen unterwegs. Sie wird erstochen in ihrer Fürther Wohnung entdeckt. Tatwaffe: wohl ein Sushi-Messer.

Für Voss und Ringelhahn beginnt die Suche nach dem Mörder in Franken. Der sechste Franken-Tatort ist am Sonntag (1. März 2020) in der ARD zu sehen.

Der fünfte "Tatort" aus der Region handelte von Lebensmittelskandalen und spielte im oberfränkischen Bayreuth: "Ein Tag wie jeder andere". Zum Video "Der Franken-Tatort"

tu