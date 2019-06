Feuerwehreinsatz in Fürth: Auto brennt komplett aus

Wie die Polizei Fürth bestätigte, kam es am Freitagvormittag, dem 7. Juni, zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Auto hatte in der Rothenburger Straße in Zirndorf im Landkreis Fürth Feuer gefangen.

Ein Fahrstreifen gesperrt

Ein Fahrstreifen musste deswegen gesperrt werden, da zunächst der Bodenbelag hinsichtlich der Schäden begutachtet werden muss. Die A3 war über die Nacht hinweg wegen eines schweren Unfalls mit sechs Lkw gesperrt. Auch hier dauerten die Aufräumarbeiten, da der Bodenbelag aufgrund der großen Schäden komplett neu gemacht werden musste.

Rauch kam aus Motorraum

In Fürth stand das Auto an der Ampel, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum drang. Die Frau konnte sich noch in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Auto brannte völlig aus

Ihr Auto dagegen brannte völlig aus. Durch die kurzfristige Sperrung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Durch die Hitze wurde der Straßenbelag in Mitleidenschaft gezogen und muss nun wahrscheinlich saniert werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.