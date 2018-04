Einsturzgefahr: Lagerhalle im Kreis Fürth komplett niedergebrannt

Am Freitagmorgen ist in Stein im Kreis Fürth ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brannte ein Lagergebäude in Großweismannsdorf aus noch ungeklärter Ursache komplett nieder.Gegen 5 Uhr wurde die Polizei über den Brand in der Schwabacher Straße informiert. Die gerufenen Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten das im Vollbrand stehende Gebäude zwar löschen - aber nicht verhindern, dass dieses durch das Feuer und die Löscharbeiten massiv beschädigt wurde.Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Kripo Fürth ermittelt jetzt wegen der Brandursache. Bislang konnten Brandermittler aber das Gebäude nicht betreten - aktuell besteht Einsturzgefahr. Am Montag sollen die Ermittlungen weitergehen, wie die Polizei mitteilt. Konkrete Angaben zur Schadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden - nach erster Einschätzung der Polizei liegt der Schaden aber bei mindestens 100.000 Euro.