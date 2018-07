Die echte Polizei warnt: Falsche Polizisten in Mittelfranken unterwegs

Bereits am vergangenen Donnerstag (04.01.2018) traten in Zirndorf zwei unbekannte Männer als Polizeibeamte auf und führten in dieser Funktion sogar eine Verkehrskontrolle durch. Die Polizei Zirndorf ermittelt gegen die beiden falschen Polizisten und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:00 Uhr hielt die vermeintliche Zivilstreife eine 53-jährige Frau in der Banderbacher Straße an. Hierzu nutzten die Täter nach Zeugenangaben sogar einen Signalbalken, der auf dem dunklen Zivilfahrzeug angebracht war und gaben der Frau in roter Dauerleuchtschrift das Stoppsignal. Der Haupttäter wies sich gegenüber der Kraftfahrerin anschließend mittels eines roten Scheckkartenausweises als Polizeibeamter aus und führte aufgrund einer angeblichen Vorfahrtsmissachtung eine Kontrolle durch. Im Verlauf des Gesprächs schilderte der falsche Beamte der Frau, dass bei einem derartigen Verkehrsverstoß üblicherweise ein Betrag von 180 Euro fällig würde, beließ es jedoch in diesem Fall bei einer mündlichen Verwarnung.



Täterbeschreibung:

1. Etwa 30 - 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß,

kräftige Statur, leichter Bauchansatz, wellige, kurze dunkle Haare, Schnauzbart, bekleidet mit Jeans und beiger Jacke mit Camouflage-Aufnähern



2. Etwa 25 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze blonde Haare, bekleidet mit Jeans und einem hellen Pullover



Bei dem zivilen Streifenwagen soll es sich um einen dunklen Pkw der Marke Audi oder Mercedes gehandelt haben.



Im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall weist die mittelfränkische Polizei darauf hin: