Coronavirus in Fürth: Vier Menschen infiziert - Schule geschlossen

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus und macht dabei auch vor Franken nicht Halt: In Fürth wurden vier Infektionen gemeldet, auch in Nürnberg und Erlangen gibt es bereits Infizierte. Im Kreis Bayreuth ist von einem Verdachtsfall die Rede. Über die Entwicklung in Deutschland und weltweit klären wir in unserem Live-Ticker zum Coronavirus auf.

Update vom 09.03.2020, 17 Uhr: Vier Corona-Fälle in Fürth

Im Stadtgebiet Fürth sind erstmals vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet die Stadt Fürth in einer Pressemitteilung vom Montagabend. Darüber hinaus seien weitere Verdachtsfälle bekannt geworden, hierzu liefen allerdings noch die Ermittlungen des Gesundheitsamtes Fürth.

"Bei den vier Betroffenen handelt es sich um zwei Schüler der Leopold-Ullstein-Realschule und deren Familienangehörige. Das Gesundheitsamt Fürth hat nun eine sofortige Schulschließung bis einschließlich Sonntag, 22. März, veranlasst. Die betroffenen Personen sind Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet. Zwar weisen die Infizierten bislang nur geringe Krankheitsanzeichen auf, doch befinden sie sich derzeit bereits in Quarantäne."

Das Gesundheitsamt ermittele nun mit Hochdruck die eventuellen Kontaktpersonen, um diese direkt zu kontaktieren und die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Aufgrund weiterer Verdachtsfälle wurden an einigen Schulen vorsorgliche Maßnahmen getroffen und einige Klassen geschlossen. Es gibt aber noch keine konkret bestätigten Fälle.

Ursprüngliche Meldung: So bereitet Fürth sich auf das Coronavirus vor

Auch wenn in Fürth bislang keine Verdachtsfälle beziehungsweise Erkrankungen an dem Coronavirus festgestellt worden sind, trifft die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Gesundheitsamt gleichwohl Vorbereitungen für einen eventuellen Ausbruch der Krankheit. Dies teilte die Stadt Fürth am Freitag (28. Februar 2020) auf ihrer Webseite mit.

Coronavirus in Fürth: Stadt trifft Vorbereitungen

Zu den Maßnahmen gehöre etwa "die Bildung einer Koordinierungsgruppe, die im engen Austausch mit den verschiedenen Behörden von Land und Bund steht und die Lage täglich neu bewertet", heißt es von offizieller Seite. Die Koordination der Maßnahmen und Pläne liege auch für das Gebiet der Kleeblattstadt beim Gesundheitsamt, das beim Landratsamt Fürth angesiedelt sei. Sollten Verdachts- oder Krankheitsfälle auftreten, seien bereits Vorbereitungen getroffen, so die Stadt.

Wer glaube, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben, solle sich an die Kassenärztliche Vereinigung (KVB) unter der Telefonnummer 116 117 wenden.

Gesundheitsamt richtet Info-Telefon ein

Für weitere Fragen hat das Gesundheitsamt der Stadt und des Landkreises Fürth seit Montag (2. März 2020) unter der Rufnummer 0911/9773-3039 ein Informationstelefon eingerichtet. Sprechzeiten sind von Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 16 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 17 Uhr sowie Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr.