Corona-Hotspot in Franken: Mehr als 70 Tote im Raum Fürth

So wie in ganz Deutschland steigt auch in der Region Fürth die Zahl der Infizierten mit dem gefährlichen Lungenvirus. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 21.04.2020, 16.57 Uhr: Mehr als 70 Corona-Tote in Stadt und Landkreis

Das Gesundheitsamt für Landkreis und Stadt Fürth meldet bis zum Montag (20. 04.2020, 11 Uhr) für die Stadt Fürth 191 aktuell Erkrankte (ohne Verstorbene und Gesundete) – das sind 17 mehr als am Vortag.

In häuslicher Quarantäne befinden sich 126 Kontaktpersonen (-1), Todesfälle gab es bislang 23 (+1). Wieder gesundet sind mittlerweile 87 Personen (+2).

Im Landkreis Fürth gibt es aktuell 265 bestätigte Corona-Fälle. 48 Personen sind verstorben (Stand: 21.04.2020, 17 Uhr). 112 ehemals erkrankte Personen gelten mittlerweile als genesen, berichtet das Landratsamt Fürth.

In den vergangen drei Tagen sind drei Männer im Alter von 76, 83 beziehungsweise 88 Jahren in Pflegeeinrichtungen verstorben. Bei allen drei wurde das Coronavirus nachgewiesen. Die Verstorbenen litten zudem unter Vorerkrankungen.

Damit gibt es in der Region Fürth (Stadt und Landkreis) bislang insgesamt 726 nachgewiesene Infektions- sowie 71 Todesfälle.

Update vom 20.04.2020, 17.55 Uhr: Acht Todesfälle gemeldet

Der Landkreis Fürth meldet acht weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus:

Am 16.04.2020 ist eine Frau im Alter von 85 Jahren in einer Pflegeeinrichtung verstorben.

Am 17.04.2020 sind ein Mann im Alter von 95 Jahren und zwei Frauen im Alter von 73 Jahren und 85 Jahren in Pflegeeinrichtungen und ein Mann im Alter von 87 Jahren im häuslichen Umfeld verstorben.

Am 18.04.2020 sind zwei Frauen im Alter von 54 Jahren und 87 Jahren und ein Mann im Alter von 78 Jahren in einer Pflegeeinrichtung verstorben.

Bei den genannten Personen wurde das Coronavirus nachgewiesen. Die Verstorbenen litten unter Vorerkrankungen. Aktuell gibt es im Landkreis Fürth 257 bestätigte Corona-Fälle. 45 Personen sind verstorben (Stand: 20.04.2020, 15.00 Uhr). 108 ehemals erkrankte Personen gelten mittlerweile als genesen.

Das Bürgermeister- und Presseamt der Stadt Fürth berichtet unterdessen von abflachenden Kurven: Demnach meldet das Gesundheitsamt für Landkreis und Stadt Fürth bis Montag, 20. April, 11 Uhr, 174 aktuell Erkrankte (ohne Verstorbene und Gesundete) – das sind zwölf weniger als am Vortag. In häuslicher Quarantäne befinden sich 127 Kontaktpersonen (minus 7), Todesfälle gab es bislang 22 (+0), dabei hatten alle Verstorbenen multiple Vorerkrankungen. Wieder gesundet sind mittlerweile 85 Personen (plus 17).

Update vom 19.04.2020, 15.45 Uhr: Drei Neu-Infektionen in der Stadt Fürth

Das Gesundheitsamt der Stadt Fürth meldete am Sonntag (19. April 2020), dass es aktuell 186 Corona-Kranke (ohne Verstorbene und Gesundete) (plus drei im Vergleich zum 17. April 2020) gibt. In häuslicher Quarantäne befinden sich 134 Kontaktpersonen (fünf weniger), Todesfälle gab es in der Stadt Fürth bislang 22 (keine Veränderung), dabei hatten alle Verstorbenen multiple Vorerkrankungen. Wieder gesundet sind mittlerweile 68 Personen (zwei mehr).

Update vom 17.04.2020, 18.18 Uhr: Ein weiterer Corona-Toter in Stadt Fürth

Im Raum Fürth gibt es bis Freitag (17. April 2020) insgesamt 55 Corona-Tote sowie 663 Infizierte. Davon starben 22 Menschen in der Stadt.

Update vom 16.04.2020, 17.35 Uhr: Stadt und Landkreis Fürth zählen vier weitere Corona-Tote

Die Region Fürth baut seine traurige Position als Corona-Hotspot Frankens weiter aus. Am Donnerstag (16. April 2020) bestätigen der Landkreis sowie die Stadt Fürth vier weitere Corona-Tote. Damit steigt die Zahl der Menschen, die im Zusammehang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, auf insgesamt 54 Tote im Raum Fürth an. Das ist aktuell ein trauriger Rekordwert in Franken.

Stadt Fürth: Das Gesundheitsamt meldet bis Donnerstag (16. April 2020) 21 Tote für die Stadt. Alle Verstorbenen hatten multiple Vorerkrankungen. Insgesamt wurden 257 Fälle registriert, davon sind 66 Menschen mittlerweile wieder gesund.

Landkreis Fürth: Das Landratsamt registrierte hier bis Donnerstag (16. April 2020) 33 Corona-Tote. Die letzten drei starben alle in Pflegeeinrichtungen. Dabei handelt es sich um einen 86-jährigen Mann, eine 91-jährige Frau sowie einen 97-jährigen Mann. Bei allen wurde das Coronavirus nachgewiesen, teilt das Landratsamt mit. Die Verstorbenen litten unter Vorerkrankungen. Im Landkreis Fürth wurden bisher 392 Corona-Fälle erfasst, 67 ehemals erkrankte Personen gelten mittlerweile als genesen.

Update vom 15.04.2020, 17.20 Uhr: Fürth mit den meisten Corona-Toten in Franken

Trauriger Rekord in Franken: Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben im Raum Fürth bisher 50 Menschen, teilen Stadt und Landkreis Fürth am Mittwoch (15. April 2020) mit. Das ist ein trauriger Rekordwert in Franken, zuvor gab es in Würzburg die meisten Todesopfer.

Stadt Fürth: Bis zum Mittwoch (15. April, 15.30 Uhr) zählt das örtliche Gesundheitsamt 20 Corona-Tote. Alle Verstorbenen hatten multiple Vorerkrankungen, so die Stadt. Insgesamt wurden 255 Corona-Fälle in der Stadt Fürth erfasst, davon sind mittlerweile 62 Personen wieder gesund.

Landkreis Fürth: Hier sind die Zahlen noch dramatischer. 30 Menschen mit Corona-Infektion sind mittlerweile gestorben, teilt das Landratsamt mit. Insgesamt wurden 372 Patienten positiv auf das Coronavirus getestet, 63 von ihnen haben das Virus mittlerweile erfolgreich besiegt.

Der Landkreis Fürth wurde besonders hart vom Coronavirus getroffen. So grassierte das Virus in einem Pflegeheim in Langenzenn, mehr als ein Dutzend Menschen starb bereits.

Update vom 14.04.2020, 18.37 Uhr: 13 Todesfälle in Seniorenheim Langenzenn

Im Landkreis Fürth haben sich bislang (Stand: 14.04.2020, 16 Uhr) insgesamt 355 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 30 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 bisher verstorben. Im gesamten Raum Fürth (Stadt und Kreis) wurde bisher 607 Corona-Fälle registriert, 47 Menschen starben (Stand: 14.04.2020).

Die Zahl der Verstorbenen im Seniorenheim Langenzenn ist über Ostern gestiegen, wie ein Sprecher des Landkreises gegenüber inFranken.de bestätigte. Die beiden letzten Todesfälle haben sich demnach am Karsamstag ereignet. Damit sind in der Einrichtung mittlerweile 13 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ums Leben gekommen. Das Alter der Verstorbenen reicht dabei von 79 bis 93 Jahre.

Insgesamt haben sich im Seniorenheim Langenzenn bereits 59 Bewohner sowie 38 Angestellte mit dem Coronavirus angesteckt.

Update vom 14.04.2020, 10.45 Uhr: Aktuelle Fallzahlen aus Stadt und Landkreis

In der Region Fürth haben sich bislang (Stand: 14.04.2020, 10.45 Uhr) insgesamt 580 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Derzeit gibt es 38 Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer entsprechenden Infektion mit dem Erreger stehen.

Auf die Stadt Fürth fallen dabei 226 Infizierte sowie elf Todesopfer, auf den Landkreis Fürth 354 Corona-Fälle sowie 27 Verstorbene.

Update vom 11.04.2020, 10.40 Uhr: Sprunghafter Anstieg der Infizierten

In Stadt und Land Fürth steigen die Zahlen der Infizierten, aber auch der Todesfälle, kontinuierlich weiter. Alleine vom gestrigen Karfreitag auf Ostersamstag stieg die Zahl der Infizierten um über 30 Personen. Damit sind nun 553 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden (Stand 11.04.2020). Die Todesfälle belaufen sich, laut Informationen des bayrischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, auf 36 (Stand 11.04.2020).

Update vom 08.04.2020, 17:06 Uhr: Metropolmarathon fällt aus - auch andere Veranstaltungen wurden abgesagt

Gastronomie und Geschäfte sind geschlossen, Kultur-, Sport- und Bildungseinrichtungen dicht und das gesellschaftliche Leben komplett auf Eis gelegt: Aktuell gelten bis Sonntag, 19. April, in Bayern wegen der Corona-Pandemie weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Ab wann die Maßnahmen gelockert beziehungsweise aufgehoben werden oder Veranstaltungen wieder genehmigt werden, ist derzeit unklar.

Zum Schutz der Bürger hat die Stadt Fürth nun beschlossen, folgende geplante Großveranstaltungen, die nach dem 19. April stattfinden sollten, vorsorglich abzusagen:

Fürther Gartenmarkt (1. bis 3. Mai)

Stadtradeln (3. bis 23. Mai – verschoben)

Bauernmarktfest (9. Mai)

Internationaler Museumstag (17. Mai)

Metropolmarathon (23./24. Mai)

Metropolmarathon fällt ins Wasser: Die Stadt Fürth als Veranstalter des Laufevents mit rund 5000 Teilnehmenden sowie 25.000 Zuschauern hat sich nun entschlossen, den Termin für dieses Jahr auszusetzen. „Wir bedauern die Entscheidung, die uns sehr schwer gefallen ist, sorgen uns aber in erster Linie um das Wohl aller Starter, Zuschauer und der rund 1300 Helferinnen und Helfer“, so Sportreferent und Bürgermeister Markus Braun.

Ein Alternativtermin im Herbst sei wegen der Vielzahl an Laufveranstaltungen keine Option. Verantwortung übernimmt die Stadt in Sachen Startgebühren: Die Startplätze werden ins Folgejahr übertragen beziehungsweise bereits geleistete Zahlungen auf Wunsch entsprechend zurückerstattet. Für die Neuauflage 2021 steht der Termin bereits fest: Fürth freut sich auf ein Wiedersehen mit allen Sportbegeisterten am 12. und 13. Juni 2021 auf der Fürther Freiheit.

Update vom 07.04.2020, 17.00: Stadt Fürth schränkt Müllabfuhr-Service vorläufig ein

Im Zuge der Corona-Krise schränkt die Stadt Fürth den Vollservice bei der Müllabfuhr und die Sperrmüllabholung vorläufig ein. Mitarbeiter sollen so geschützt werden.

Ab dem 14. April müssen die Altpapiertonnen sowie Altpapiercontainer und die Rest- und Biotonnen selbst am Fahrbahnrand bereitgestellt und aufgeräumt werden. Eine Leerung findet jedoch uneingeschränkt weiterhin statt.

Vorübergehend wird die Papierabfuhr von der Firma Veolia übernommen. Durch die Umorganisation kann es vereinzelt zu Verschiebungen kommen, so dass die blauen Tonnen möglicherweise ein oder zwei Tage länger stehen bleiben.

Darüber hinaus erfolgt ab dem 20. April keine Spermüllabholung mehr, das teilt die Stadt Fürth mit. Für äußerst zwingende Entsorgungen kann ein Termin zur Anlieferung bei den städtischen Wertstoffhöfen vereinbart werden. Das Amt für Abfallwirtschaft ist hierfür telefonisch unter 81 01 524 (Recyclinghof Athenhof) oder unter 70 66 66 (Recyclinghof Süd) zu erreichen.

Update vom 07.04.2020, 12.45 Uhr: Todesfälle im Seniorenheim Langenzenn - Landratsamt Fürth gibt neue Details bekannt

Die Lage im Seniorenheim Langenzenn (Landkreis Fürth) bleibt weiter dramatisch. Bisher gebe es in dem Seniorenheim acht Todesfälle. Das gab ein Pressesprecher des Landkreis Fürth gegenüber inFranken.de bekannt.

Hierbei seien allerdings nur sechs Patienten offiziell mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Bei den anderen beiden habe es zwar Symptome gegeben, aber es liege kein positives Testergebnis vor, so der Sprecher weiter.

Bei den letzten viele Todesfällen habe es sich um Frauen im Alter zwischen 83 und 94 Jahren gehalten. Sie alle hätten an Vorerkrankungen gelitten.

Update vom 07.04.2020, 11.05 Uhr: 419 Corona-Infizierte in der Region

Nach derzeitigem Stand (07.04.2020, 11.05 Uhr) sind im Raum Fürth insgesamt 419 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 18 Covid-19-Patienten sind infolge einer Infektion inzwischen verstorben.

Von den insgesamt 419 Corona-Fällen in der Region fallen dabei 169 auf die Stadt sowie 250 auf den Landkreis Fürth. In der Stadt Fürth kamen bislang drei Personen ums Leben, im Landkreis 15 Menschen.

Update vom 06.04.2020, 17.24 Uhr: Coronavirus fordert schon achtes Todesopfer aus Langenzenn

Aus einem Seniorenheim in Langenzenn (Landkreis Fürth) sind bereits acht Menschen nach einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus gestorben, sagt ein Sprecher des Landratsamtes am Montag (06.04.2020). Fünf davon verloren allein am vergangenen Wochenende ihr Leben.

Von den 113 Bewohnern sind mittlerweile mehr als die Hälfte am Coronavirus erkrankt. 63 wurden positiv getestet. Darüber hinaus haben sich 32 Pflegekräfte infiziert.

Schon am Freitag (03.04.2020) hatte sich die Heimaufsicht eine Übersicht über die Lage in dem Heim verschafft. Nach Angaben des Landkreissprechers wurde vereinbart, dass die positiv getesteten Pflegekräfte weiterhin die positiv getesteten Senioren versorgen dürften, sofern sie keine Krankheitsanzeichen haben. Außerdem habe das Heim vorübergehend zusätzliche Pflegekräfte organisieren können.

Update vom 31.03.2020, 11.24 Uhr: Coronavirus fordert erstes Todesopfer in Stadt Fürth

In der Stadt Fürth gibt es den ersten Coronavirus-Toten, bestätigt Sprecher Willi Ebersberger inFranken.de. Der Senior (Jahrgang: 1938) hatte im Fritz-Rupprecht-Heim der Arbeiterwohlfahrt in Fürth-Burgfarrnbach gelebt und starb am Samstag im Fürther Klinikum. Mit rund 200 Plätzen sei das Fritz-Rupprecht-Heim das größte Seniorenheim der Stadt Fürth, so Ebersberger.

Bis Montag wurden 18 weitere Bewohner sowie ein Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Sie wurden isoliert. Nach aktuellen Informationen des Sprechers gehe es ihnen gesundheitlich gut.

Im Städtischen Altenpflegeheim in der Stiftungsstraße gibt es einen weiteren Corona-Fall. Auch hier wurde ein Bewohner infiziert, er befindet sich in Quarantäne.