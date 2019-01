Am Dienstagnachmittag, 29.01.2019, ist es in einem Anwesen in Cadolzburg (Landkreis Fürth) zu einem Vorfall, bei dem zwei Frauen schwer verletzt wurden. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei festgenommen.

Gewalttat in Cadolzburg: Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Wie die Polizei Mittelfranken am Donnerstag, 31.01.2019, mitteilte ist der Festgenommene heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 49-Jährigen. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen 14:30 Uhr verständigte eine Geschädigte des Vorfalls telefonisch die Polizei. Ihr Sohn habe sie und seine Lebensgefährtin mit einer Stichwaffe schwer verletzt, so dass umgehend die Polizei kommen müsse und zudem ärztliche Hilfe benötigt werde. Danach wurde das Gespräch abgebrochen.

Sofort fuhren zahlreiche Streifen der Zirndorfer und Steiner Polizei sowie Beamte des Unterstützungskommandos und ein Hundeführer zur genannten Adresse im Ortsteil Egersdorf. Unmittelbar nach der Ankunft trafen die Beamten auf den mutmaßlichen Täter, einen 49-jährigen Mann. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die beiden Mitbewohner (Mutter: 71 Jahre, Lebensgefährtin: 38 Jahre) mussten durch Ärzte notversorgt werden und kamen anschließend in Krankenhäuser. Sie erlitten mehrere Stichverletzungen am Oberkörper, die schwerwiegend sind.

Mutter (71) nicht mehr im Krankenhaus, Lebensgefährtin (38) weiter in Klinik

Die 71-jährige Mutter konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Die 38-jährige Lebensgefährtin befindet sich noch immer in der Klinik. Die Mordkommission der Kripo Fürth übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zum Sachverhalt. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

