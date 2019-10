Fürth vor 1 Stunde

Zündelnde Kinder

Brandstiftung: Feuerwehreinsatz in fränkischer Kita

Feuerwehreinsatz in der Kindertagesstätte: In Fürth musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag in eine Kita ausrücken, nachdem Zeugen Rauch aus dem Gebäude drangen sahen. Das Feuer hatten selbst Kinder verursacht.