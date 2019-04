Blitzmarathon in Fürth: Hier steht die Polizei und blitzt Autofahrer

Der Blitzmarathon in Fürth geht dieses Jahr in die 7. Runde. Auch in Mittelfranken gibt es viele Messstellen, an denen am Mittwoch, den 03. April, ab 6 Uhr geblitzt wird. In Fürth sind folgende Stellen betroffen.

Schwabacher Straße: Der Blitzerschwerpunkt in der Fürther Südstadt

In der Fürther Südstadt sind 7 Blitzstellen angedacht.

Hier müssen 30 km/h gefahren werden:

Steubenstraße

Dr.-Frank-Straße

Flößaustraße (S) /li>

Waldstraße

Hier sind 50 km/h erlaubt:

Fronmüllerstraße (Schule)

Schwabacher Straße einmal generell

und einmal die Schwabacher Straße spezifisch am Stübleacker

Blitzer zwischen Fürth und Nürnberg auf der B8

Würzburger Straße (50 km/h)

Kapellenstraße (50 km/h)

Gebhardstraße (Schulweg) Richtung Nürnberg (50 km/h)

Nürnberger Straße (Schulweg) Richtung Fürth (50km/h)

Blitzer auf Schnellstraßen in Fürth

Auf der Südwesttangente wird am Mittwoch an zwei Stellen geblitzt:

Einmal im Bereich, in dem 100 km/h erlaubt sind

einmal auf der Strecke mit 80 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung

Der Frankenschnellweg, die A73, ist auch zweimal betroffen.

Baustellenstück (80 km/h)

zum anderen ab 760 auf 0,75 km Strecke (80 km/h)

Blitzstellen in Fürther Außenbezirken:

Burgfarrnbach:

In der Hintere Straße (Schule) gilt das Tempolimit 50

In der Mainstraße gilt ebenfalls 50

Die Hafenstraße, mit 80 km/h

Atzenhof:

Vacher Straße - Melli-Beese-Straße (50 km/h)

Poppenreuth:

Poppenreuther Straße (30 km/h)

Poppenreuther Straße (Schulweg) (50 km/h)

Schneegasse (30 km/h)

Stadeln:

Erlanger Straße - Begonienstraße (50 km/h)

Kronacher Strßae (30 km/h)

Sack:

Blütenstraße (30 km/h)

