Beliebteste Weihnachtsmärkte in Deutschland: Ein fränkischer Weihnachtsmarkt in den Top 10

Der Weihnachtsmarkt in Fürth befindet laut Weihnachtsmarkt-Ranking von testberichte.de auf Platz 7 der populärsten Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland. Das Portal hat dafür insgesamt 201 Rezensionen bzw. Bewertungen auf Google und Facebook analysiert. Dabei kam die Gesamtbewertung von 4,58 (von maximal 5) Punkten für Fürther Weihnachtsmarkt heraus. Das bedeutet den ersten Platz unter der Weihnachtsmärkten in Bayern.

Beliebtester Weihnachtsmarkt in Bayern: Fürther Weihnachtsmarkt mit Feuerspektakel und Weihnachtspyramide

Die Bewertung bezieht sich offenbar auf den regulären Weihnachtsmarkt auf der Fürther Freiheit, der 2018 vom 29. November bis 23. Dezember geht. Zu den Höhepunkten gehören eine Feuerspektakel im Rahmenprogramm, einen 200-Quadratmeter-Eislaufbahn und die höchste Weihnachtspyramide Bayerns (14 Meter Höhe). Öffnungszeiten des Fürther Weihnachtsmarkts sind täglich von 10 bis 21 Uhr. Parallel zum Weihnachtsmarkt gibt es in Fürth auch einen Mittelaltermarkt mit handwerklichen Vorführungen, Gauklern und Spielleuten.

Die inFranken.de-Checkliste: Diese 10 Dinge musst du auf dem Weihnachtsmarkt unbedingt machen

Enttäuschend fällt das Ranking für die drei anderen fränkischen Vertreter im Weihnachtsmarkt-Ranking aus: Der bekannte Nürnberger Christkindlesmarkt landet mit einer Gesamtbewertung von 4,40 nur auf Platz 24 (und damit hinter den nach Fürth nächstplatzierten bayerischen Weihnachtsmärkten auf den Plätzen 19 bis 21, Regensburg, München und Augsburg); die Waldweihnacht in Erlangen findet sich - ebenfalls mit einem Bewertungsdurchschnitt von 4,40 - auf Rang 32; der Würzburger Weihnachtsmarkt mit 4,22 auf Platz 42.

Populärster Weihnachtsmarkt Deutschlands steht in Bremen

Der Auswertung zufolge befinden sich die beliebtesten deutschen Weihnachtsmärkte in Bremen (Bremer Weihnachtsmarkt & Schlachte-Zauber; Gesamtbewertung: 4,80), Dresden (Striezelmarkt; 4,70) und Berlin (Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche; 4,70).

Weihnachtszauber: Das sind die schönsten Weihnachtsmarkt-Bilder der inFrankenPix-Nutzer

Wer sich nun fragt, warum jede Menge bekannter Weihnachtsmärkte im Ranking gar nicht auftauchen: testberichte.de gibt an, für die Tabelle nur "die bedeutendsten Weihnachtsmärkte der 80 größten Städte Deutschlands mit mindesten 30 Bewertungen auf Google und Facebook" berücksichtigt zu haben. Zeitraum der Analyse war vom 13. bis 20. Oktober 2018.

Eine andere Meinung als testberichte.de haben die inFranken.de-Nutzer, die über die schönsten Weihnachtsmärkte in Franken 2018 abgestimmt haben.

Auch interessant: Wie romantisch - diese fränkischen Weihnachtsmärkte auf Schlössern sollten sie gesehen haben. Alle Informationen rund um die Weihnachtsmärkte in Franken gibt es hier.