Bedrohliche Szenen vor Derbyspiel: FCN-Fans ziehen mit Rauchtöpfen durch Fürth

265. Frankenderby: Die FCN-Fans zogen gemeinsam durch die Fürther Innenstadt zum Spiel zwischen dem Club und der SpVgg Greuther Fürth. Die Bilder wirken bedrohlich, die Polizei gibt aber vorerst Entwarnung, wie sie gegenüber inFranken.de berichtet.

Polizei gibt Entwarnung: Fanmärsche in Fürth verliefen ohne "polizeilich relevante Zwischenfälle"

"Die beiden Fanmärsche vor dem Spielstart verliefen ruhig", berichtet Michael Petzold, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken. "Es gab keine polizeilich relevanten Zwischenfälle". Am Vormittag waren sowohl die Fans aus Fürth als auch die Nürnberger lautstark durch die Innenstadt gezogen. Begleitet wurden die Märsche von der Polizei. Auch Rauchtöpfe wurden gezündet. Eigentlich sind diese nicht erlaubt, die Polizei prüft, inwiefern das Vergehen verfolgt wird.