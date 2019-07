Zu einem Brand in einem Altenheim in der Stiftsstraße in Altenberg-Oberasbach im Landkreis Fürth ist es am frühen Samstagabend gekommen.

Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte, rettete Bewohner über die Drehleiter, während dunkler Rauch aus Fenstern des Altenheims drang. Über Verletzte ist derzeit noch nichts bekannt. Auch die Brandursache ist noch unklar.