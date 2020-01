Der schwedische E-Scooteranbieter Voistartet Montag (27. Januar) den Betrieb in Fürth. Weil es in der Vergangenheit in anderen Städten immer wieder zu Problemen kam, gibt es ein spezielles Park-Konzept.

Firma will "Städte grüner machen" - und arbeitet eng mit Fürth zusammen

Die Firma möchte "Städte grüner und lebenswerter zu machen, indem wir den Bewohnern eine elektrische und unkomplizierte Alternative zum Auto anbieten", erklärt Claus Unterkircher, Vois General Manager für den DACH-Raum. "Damit uns das gelingen kann, ist die enge Abstimmung mit den lokalen Behörden besonders wichtig - denn die Rahmenbedingungen für einen funktionierenden E-Scooterverleih sind von Stadt zu Stadt verschieden."