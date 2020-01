Am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen wird die Verbindung zwischen den beiden Autobahnen A3 und A73 voll gesperrt, teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit. Grund sind Bauarbeiten. An den Lärmschutzwänden nördlich von Erlangen-Eltersdorf werden Glaselemente eingebaut.

Die Bauarbeiten werden nachts stattfinden, erklärt die Autobahndirektion. Dadurch sollen die Verkehrsbeeinträchtigungen möglich gering gehalten werden.