Transporter brennt auf A73 komplett aus

Am Montagmittag wurde laut Informationen der Agentur News5 die Berufsfeuerwehr Fürth zu einem gemeldeten Lkw-Brand auf die A73, Ausfahrt Ronhof, alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr sicherte das zufällig an der Einsatzstelle vorbeigekommene THW Neustadt bereits die Unfallstelle ab.Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Der Kleintransporter brannte jedoch völlig aus. Die A73 war zeitweise für den Verkehr komplett gesperrt. Personen wurden keine verletzt. Am Transporter entstand Totalschaden.