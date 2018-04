Tragischer Unfall in Fürth: Mädchen (5) stirbt nach Sturz in Fluss

Kind wird aus Regnitz gezogen, stirbt aber später im Krankenhaus



ak



Dramatische Szenen haben sich am frühen Sonntagabend im Fürther Stadtteil Vach abgespielt. Um kurz nach 18 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein kleines Mädchen auf der Höhe der Brückenstraße in die Regnitz gefallen sei.Soweit bisher bekannt war das Kind wenige Minuten zuvor ohne Fremdverschulden ins Wasser gestürzt und flussaufwärts abgetrieben.Sofort nach der Alarmierung eilte ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserrettung zur Unglücksstelle. Inzwischen erreichen weitere Informationen von Passanten die Einsatzkräfte, nach denen das Kind den Fluss Richtung Erlangen hinunter abgetrieben sein soll, berichtet die Agentur News5. Daraufhin wurde auch die Feuerwehr Erlangen mit den Wasserrettern informiert. Auch zwei Hubschrauber waren an der groß angelegten Suche nach der Fünfjährigen beteiligt.Das Kind wurde schließlich etwa einen Kilometer flussabwärts von der Unfallstelle auf Höhe des Vacher Klärwerks im Wasser entdeckt. Sofort eilten die Wasserretter mit einem Boot zu der Stelle und zogen das leblose Kind an Land. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber in die Erlanger Kinderklinik geflogen. Wie die Polizei auf inFranken.de-Nachfrage mitteilte, ist das Mädchen am Abend im Krankenhaus verstorben.Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass das Kind beim Spielen am Ufer ins Wasser gefallen ist, wie ein Sprecher sagte. Angehörige des Mädchens wurden von Notfallseelsorgern betreut. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.