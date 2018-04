Stein bei Nürnberg 06.03.2017

Feuer

Saunabrand in Freizeitbad in Stein bei Nürnberg

In einem Freizeitbad in Stein (Landkreis Fürth) ist es am Sonntag zu einem Saunabrand gekommen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.