Laster bleibt in Bahnunterführung in Vach stecken

Der Fahrer hat die Höhe wohl falsch eingeschätzt: Am Donnerstagnachmittag ist es in Vach zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Die Rettungskräfte mussten einen Lkw aus einer misslichen Lage befreien. Und zwar mit einer genialen Idee.Am Donnerstagnachmittag wurden die Berufsfeuerwehr Fürth und die Freiwillige Feuerwehr Unterfarrnbach zu einem Unfall nach Vach alarmiert. Der Fahrer eines 40-Tonners hatte die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt, war in eine 3,5 Meter hohe Bahnunterführung eingefahren und blieb dort stecken. Das Führerhaus wurde dabei nicht beschädigt, aber der obere Aufbau des Brummis verzog sich komplett, berichtet ein Pressefotograf vor Ort.Die Feuerwehr ließ die Luft aus den Reifen der Vorderachse ab, woraufhin der Fahrer des Lastwagens selbstständig sein Fahrzeug aus der Unterführung fahren konnte. Eine Streckensperrung der Bahn war aufgrund des geringen Schadens an der Brücke nicht notwendig. Während der Bergungsarbeiten war die Straße komplett gesperrt, was im Berufsverkehr einen Stau verursachte.