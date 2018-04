Hoher Sachschaden nach Balkonbrand in Unterasbach

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Balkon eines Anwesen in Unterasbach (Landkreis Fürth) am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.



Gegen 22.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei verständigt, dass es am Balkon eines Hauses in der Herbststraße brennt. Bis die Einsatzkräfte kurze Zeit später am Brandort eintrafen, hatten sich die Bewohner bereits unverletzt aus dem Haus gerettet. Der Brand, der sich vom Balkon über die Holzverkleidung des Anwesens bis ins Dach ausbreitete, konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Zur Absuche nach weiteren Glutnestern musste ein Teil des Dachstuhles abgetragen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth übernommen.