Gegen 11:30 Uhr wurde aus bislang ungeklärter Ursache eine Fußgängerin beim Überqueren der Hauptstraße im Bereich des Rathauses von einem Lastkraftwagen erfasst. Hierbei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.Zur Klärung der Unfallursache wird ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Hauptstraße wurde im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Die Einsatzkräfte leiten den Straßenverkehr ab. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.