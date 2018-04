Frau fährt auf Pannenfahrzeug auf - Mann rettet sich durch Sprung zur Seite

Am Samstagabend befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Smart die A73, in Richtung Suhl, als er im Bereich der Anschlussstelle Fürth-Steinach auf Grund einer Panne auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand kam. Er stieg aus, um sein Fahrzeug von der Fahrbahn zu schieben, als ein 18-jähriger BMW-Fahrer hinter dem Fahrzeug anhielt, um ihm dabei zu helfen.



Eine nachfolgende, 24-jährige Fahrerin eines Peugeot, bemerkte die beiden stehenden Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf den PKW des hilfsbereiten BMW-Fahrers auf, wobei sie diesen auf das Pannenfahrzeug schob.



Der neben seinem Pannenfahrzeug stehende Smart-Fahrer konnte sich im letzten Moment mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, er blieb unverletzt.



Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt, die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Peugeot und der BMW mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 14600 Euro.