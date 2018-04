Blitzmarathon 2016: Hier stehen Blitzer in Fürth

Fürth Vacher Straße - Melli-Beese-Straße 50 Fürth Kapellenstraße 50 Fürth Fronmüllerstraße (Schule) 50 Fürth Wachendorfer Weg 60 Fürth Hafenstraße 80 Fürth Nürnberger Straße (Schulweg) 50 Fürth Hintere Straße (Schulweg) 50 Fürth Poppenreuther Straße (Schulweg) 50 Fürth Südwesttangente 80 Fürth Gebhardtstraße (Schulweg) 50 Fürth Autobahn 73, Baustelle 80 Fürth Gründlacher Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90765 Fürth Sacker Hauptstraße) 30 Fürth Kronacher Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90765 Fürth Laubenweg) 30 Fürth Friedrich-Ebert-Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90765 Fürth Poppenreuther Straße) 30 Fürth Rosenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90762 Fürth Theaterstraße) 30 Fürth Magazinstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90762 Fürth Mathildenstraße) 30 Fürth Steubenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90763 Fürth Dr.-Frank-Straße) 30

Der Blitzmarathon 2016 findet am 21. und 22. April statt. Bayern, einige andere Bundesländer und 20 europäische Staaten nehmen an der Schwerpunktaktion gegen Raser teil.Hier finden Sie die Messstellen in der Stadt Fürth: