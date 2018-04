Blitzmarathon 2016: Hier stehen Blitzer im Landkreis Fürth

Cadolzburg Staatsstraße 2409; zwischen Cadolzburg und Ammerndorf 80 Cadolzburg Staatsstr. 2409, Abschnitt 340, KM 1,5 80 Cadolzburg Kreisstraße FÜ 19, Ortsverbindungsstraße Oberfürberg 70 Großhabersdorf Staatsstraße 2246, auf Höhe von Großhabersdorf 70 Langenzenn Bundesstraße 8, auf Höhe von Langenzenn 80 Langenzenn Kreisstraße FÜ 11/Mühlsteig 70/50 Oberasbach Steiner Straße 50 Oberasbach Rothenburger Straße 50 Obermichelbach Kreisstraße FÜ 17, Abschnitt 200, KM 1,0 70 Roßtal Bundesstraße 14, auf Höhe von Buchschwabach 100 Roßtal Buchschwabacher Hauptstraße (Schulweg), OT Buchschwabach 50 Roßtal Nürnberger Straße (Schulweg), Staatsstraße 2409 50 Roßtal Nürnberger Straße 50 Stein Bundesstraße 14 zwischen Stein und Großweismannsdorf 100 Veitsbronn Kreisstraße FÜ 7/Ortsverbindungsstraße Retzelfembach 80/60 Wilhermsdorf Staatsstraße 2252, auf Höhe von Wilhermsdorf 70 Wilhermsdorf Staatsstraße. 2252, zwischen Wilhermsdorf und Lohe 70 Zirndorf Banderbacher Str. (Ortsteil Banderbach; Schulweg) 50 Zirndorf Rothenburger Straße (Schulweg), Staatsstraße 2245 50 Zirndorf Rothenburger Straße 70 Zirndorf Ortsteil Wintersdorf, Frankenstraße (Schule) 30

Der Blitzmarathon 2016 findet am 21. und 22. April statt. Bayern, einige andere Bundesländer und 20 europäische Staaten nehmen an der Schwerpunktaktion gegen Raser teil.Hier stehen Blitzer im Landkreis Fürth: