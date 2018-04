Auto kracht in Baumgruppe bei Ödenreuth

Verkehrsunfall im Landkreis Fürth: Am Donnerstagabend ereignete sich auf der B14 in Fahrtrichtung Ansbach zwischen den Abfahrten Ödenreuth und Wimpashof ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug.Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet das Auto eines 65-Jährigen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, knallte in eine Baumgruppe, überschlug sich mehrfach und kam auf der Beifahrerseite zu liegen.Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war der eingeschlossene Fahrer bereits durch Ersthelfer aus dem deformierten Fahrzeug befreit. Das berichtet ein Pressefotograf.Der 65-Jährige erlitt demnach bei dem Unfall leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht.Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B14 zwischen Großweismannsdorf und Heilsbronn komplett gesperrt.