Auto fährt in Fürth zwei Kinder und den Großvater an

Zwei Kinder und ihr Großvater sind bei einem Unfall in Fürth am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.



Gegen 15:45 Uhr befuhr eine 67-jährige Autofahrerin die Schwabacher Straße stadtauswärts. Beim Linksabbiegen in die Herrnstraße stieß sie mit einem 68-Jährigen zusammen, der gerade mit seinen fünf und sieben Jahre alten Enkelkindern die Herrnstraße an der Fußgängerampel querte. Der Rettungsdienst verbrachte die leicht Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Die Fahrer gab zu Protokoll, bei dem Lichtzeichen "Grüner Pfeil" abgebogen zu sein. Dem steht die Aussage des Fußgängers entgegen, der ebenfalls zusammen mit den Kindern den letzten Teil der Fußgängerfurt bei Grünlicht betreten haben will.



Aufgrund der widersprüchlichen Angaben zur Ampelschaltung bittet die Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 0911 973997-171 um Zeugenhinweise.